Evangelio Lc 10,25-37

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas



En aquel tiempo, se levantó un maestro de la Ley, y dijo para poner a prueba a Jesús: "Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna?". Él le dijo: "¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?". Respondió: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo". Díjole entonces: "Bien has respondido. Has eso y vivirás (...) ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?". Él dijo: "El que practicó la misericordia con él". Díjole Jesús: "Vete y has tú lo mismo".



Palabra del Señor



