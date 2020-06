Evangelio Mt 10,26-33

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san mateo



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus Apóstoles: "No tengáis miedo a los hombres. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados (...) Porque todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos; pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos".



Palabra del Señor



