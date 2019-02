Beato Álvaro de Zamora



Evangelio Mc. 8,14-21

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos



En aquel tiempo, los discípulos se habían olvidado de tomar panes, y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Jesús les hacía esta advertencia: "Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes". Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dice: "¿Por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis de cuando partí los cinco panes para los cinco mil? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis?". "Doce", le dicen. "Y cuando partí los siete entre los cuatro mil, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis?". Le dicen: "Siete". Y continuó: "¿Aún no entendéis?".



Palabra del Señor



