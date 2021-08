Evangelio.

Mt. 25,14-30.

Colección La Fé del Pueblo

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.

Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: "El Reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad; y después partió. (...) El que recibió un solo talento dijo: 'Señor, sé que eres un hombre exigente: cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!'. Pero el señor le respondió: 'Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses'”.

Palabra del Señor.

