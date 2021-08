Evangelio.

Mt 17,14-20.

Colección La Fé del Pueblo

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose ante Él, le dijo: "Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y está mal; pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle". (...). Entonces los discípulos se acercaron a Jesús, en privado, y le dijeron: "¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle?". Díceles: "Por vuestra poca fe. Porque yo os aseguro: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: “Desplázate de aquí allá”, y se desplazará, y nada os será imposible".

Palabra del Señor.

