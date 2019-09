Lc. 9,46-50



Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas



En aquel tiempo, se suscitó una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado, y les dijo: “El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y el que me reciba a mí, recibe a Aquel que me ha enviado; pues el más pequeño de entre vosotros, ese es mayor”. Tomando Juan la palabra, dijo: “Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros”. Pero Jesús le dijo: “No se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros, está por vosotros”.



Palabra del Señor



Contacto: evangelio@cronica.com.ar