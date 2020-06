Evangelio.

Lc. 2, 41-51.

Colección La Fé del Pueblo

Conocé las historias de San Expedito, la Difunta Correa y el Cura Brochero en la colección La Fé del Pueblo. Conseguilo en Cronishop.

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.

Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos; pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. (...). Él les dijo: “Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?”. Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón.

Palabra del Señor.

Contacto: evangelio@cronica.com.ar.