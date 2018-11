María Beltrame Quattrocchi.



Evangelio Jn. 18,33-37.



Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.



En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: "¿Eres tú el Rey de los judíos?". Respondió Jesús: "¿Dices eso por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí?". Pilato respondió: "¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?". Respondió Jesús: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos: pero mi Reino no es de aquí". Entonces Pilato le dijo: "¿Luego tú eres Rey?". Respondió Jesús: "Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz".



Palabra del Señor.





