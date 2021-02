Evangelio.

Lc 5,27-32.

Colección La Fé del Pueblo

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.

En aquel tiempo, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: "Sígueme". El, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: "¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores?". Les respondió Jesús: "No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores".

Palabra del Señor.

