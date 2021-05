Evangelio Mt 28,16-20

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo



En aquel tiempo, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle le adoraron; algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: "Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo".

Palabra del señor

Colección La Fé del Pueblo

Conocé las historias de San Expedito, la Difunta Correa y el Cura Brochero en la colección La Fé del Pueblo. Conseguilo en Cronishop.

Contacto: evangelio@cronica.com.ar