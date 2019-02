Evangelio

Mc. 7,1-13.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.

En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir no lavadas -es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen-; (...).

Pero vosotros decís: “Si uno dice a su padre o a su madre: Lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro ‘Korbán’ -es decir: ofrenda-, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la Palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido; y hacéis muchas cosas semejantes a éstas”.

Palabra del Señor