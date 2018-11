Evangelio

Lc 14,25-33.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: "Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. (...). Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"

Palabra del Señor.