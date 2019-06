Evangelio

Mt 5,17-19

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la Ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el Reino de los Cielos; en cambio, el que los observe y los enseñe, ése será grande en el Reino de los Cielos".

Palabra del Señor.