Evangelio

Lc 8,16-18.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo segùn san Lucas.

En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: "Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Mirad, pues, cómo oís; porque al que tenga, se le dará; y al que no tenga, aun lo que crea tener se le quitará".

Palabra del Señor.