Evangelio

Jn 14,21-26.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.

En aquel tiempo, Jesús habló así a sus discípulos: "El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ame, será amado de mi Padre; y yo le amaré y me manifestaré a él". Le dice Judas, no el Iscariote: "Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo?".

Jesús le respondió: "Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho".

Palabra del Señor.