Evangelio

Jn 15,9-11.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.

En aquel tiempo, Jesús habló así a sus discípulos: "Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado".

Palabra del Señor.