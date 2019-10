Evangelio

Lc. 12, 8-12

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.

En aquel tiempo, Jesús dijo a

sus discípulos: “Yo os digo: Por

todo el que se declare por mí

ante los hombres, también el

Hijo del hombre se declarará

por él ante los ángeles de Dios.

Pero el que me niegue delante

de los hombres, será negado

delante de los ángeles de Dios.

A todo el que diga una palabra

contra el Hijo del hombre, se le

perdonará; pero al que blasfeme

contra el Espíritu Santo no

se le perdonará. Cuando os

lleven a las sinagogas, ante los

magistrados y las autoridades,

no os preocupéis de cómo o

con qué os defenderéis, o qué

diréis, porque el Espíritu Santo

os enseñará en aquel mismo

momento lo que conviene decir”.

Palabra del señor.