Evangelio

Lc 14,12-14.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

En aquel tiempo, Jesús dijo también a aquel hombre principal de los fariseos que le había invitado: "Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos; no sea que ellos te inviten a su vez, y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos".

Palabra del Señor.