Evangelio

Lc 17,20-25.



Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

Los fariseos le preguntaron cuándo llegará el Reino de Dios. El les respondió: "El Reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir: 'Está aquí' o 'Está allí'. Porque el Reino de Dios está entre ustedes". Jesús dijo después a sus discípulos: "Vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del hombre y no lo verán. (...). Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación."

Palabra del Señor.