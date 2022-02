Evangelio Lc 6,27-38

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Yo os digo a los que me escucháis: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen (...) Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará; una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis se os medirá".

Colección La Fé del Pueblo

Conocé las historias de San Expedito, la Difunta Correa y el Cura Brochero en la colección La Fé del Pueblo. Conseguilo en Cronishop.

Palabra del Señor

Contacto: evangelio@cronica.com.ar