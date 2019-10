Evangelio

Lc 13,31-35.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

En aquel tiempo, algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: "Sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte". Y Él les dijo: "Id a decir a ese zorro: ‘Yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. (...). »¡Jerusalén, Jerusalén!, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina su nidada bajo las alas, y no habéis querido! Pues bien, se os va a dejar vuestra casa. Os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!".

Palabra del Señor.