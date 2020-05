Evangelio

Jn 16,29-33.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.

En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: "Ahora sí que hablas claro, y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios".

Jesús les respondió: "¿Ahora creéis? Mirad que llega la hora (y ha llegado ya) en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo".

Palabra del Señor.