Evangelio

Lc 14,25-33.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

.

Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo:

.

"Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. (...)

.

¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil?

.

Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz.