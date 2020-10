Evangelio

Lc 12,39-48.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Entendedlo bien: si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del hombre". (...). "Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes; el que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos; a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho; y a quien se confió mucho, se le pedirá más".

Colección La Fé del Pueblo

Conocé las historias de San Expedito, la Difunta Correa y el Cura Brochero en la colección La Fé del Pueblo. Conseguilo en Cronishop.

Palabra del Señor.