Evangelio

Jn 8,21-30.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos:"Yo me voy y vosotros me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. Adonde yo voy, vosotros no podéis ir". Los judíos se decían: "¿Es que se va a suicidar, pues dice: ‘Adonde yo voy, vosotros no podéis ir’?". El les decía: "Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. (...).

Les dijo, pues, Jesús: "Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo Soy, y que no hago nada por mi propia cuenta; sino que, lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo: no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él". Al hablar así, muchos creyeron en Él.

Palabra del Señor.