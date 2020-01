Evangelio

Jn 1,19-28.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan. Juan, cuando los judíos enviaron adonde estaba él desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: "¿Quién eres tú?". El confesó, y no negó; confesó: "Yo no soy el Cristo". Y le preguntaron: "¿Qué, pues? ¿Eres tú Elías?". El dijo: "No lo soy". "¿Eres tú el profeta?". Respondió: "No" (...).

Colección La Fé del Pueblo

Los enviados eran fariseos. Y le preguntaron: "¿Por qué, pues, bautizas, si no eres tú el Cristo ni Elías ni el profeta?". Juan les respondió: "Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia". Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor.