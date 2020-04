Evangelio

Jn 8,31-42.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo segùn san Juan.

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: "Si os mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Ellos le respondieron: "Nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Os haréis libres?".

Jesús les respondió: "En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado es un esclavo. (...). Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre".

Ellos le dijeron: "Nosotros no hemos nacido de la prostitución; no tenemos más padre que a Dios". Jesús les respondió: "Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios; no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado".

Palabra del Señor.