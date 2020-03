Evangelio

Mt 6,7-15.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.

Colección La Fé del Pueblo

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. (...). Vosotros, pues, orad así: ‘Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre; venga tu Reino; hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal’. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas".

Palabra del Señor.