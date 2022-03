Desde que comenzara el debate sobre el aborto en Argentina, allá por el 2018, Amalia Granata fue una de las voces líderes en cuanto a favorecer la vida del niño por nacer. Primero como activista y luego como diputada provincial de Santa Fe, dejó en claro innumerables veces su postura en contra. En esta oportunidad, aseguró que tampoco estaría a favor en caso de violación y, en adición, que su postura sería la misma si se tratara de su hija.

Consultada por esto último en una entrevista radial, la legisladora explicó que “en el momento que ocurra la acompañaré desde el amor de madre y desde las herramientas que tenga. Mi función como madre es que ella entienda que hay una vida dentro de su vientre y esa vida, ella al decidir abortar lo va a matar y es su hijo”.

Amalia Granata es diputada provincial en Santa Fe.

En adición, indicó que “yo no puedo discriminar entre una vida de una violación y una vida de una relación llamada consentida. Porque es una vida igual. Me parece que es un horror”.

Más adelante, se refirió a la etapa de adolescencia que atraviesa su hija y en cómo la afecta como madre. “Yo tengo una hija mujer de 14 años y estoy en una etapa de que no duermo porque empezó con las salidas. Hasta que no llega estoy con taquicardia, tengo el buscador. Tengo pánico de que esta niña entró en la adolescencia y yo la paso mal”, aseguró.

Amalia Granata: en contra del aborto en caso de violación

Siguiendo el hilo de su actualidad como madre, le preguntó a la conducción del programa si “¿vos pensás que yo no pienso que si a mi hija le pasara algo así qué haría yo? No hablo desde un discurso de frialdad. Me pongo en la posición de una nena víctima de ocho años. Pero para mí es una vida igual”.

Para cerrar, explicó que su posición está lejos de ser un discurso de odio y apuntó contra Victoria Donda. “Yo no considero tener un discurso de odio. Si ves mis redes son mensajes de odio hacia mi persona, mis hijos, mi trabajo. Si yo voy al INADI no me toman la denuncia porque no creo como ellos”, sentenció.

Una postura similar a la de Agustín Laje

Resulta que, además de compartir recientemente un estudio de televisión, tanto la ex precandidata a senadora nacional como el autor argentino coinciden plenamente en este punto. Según explicó Laje para la televisión ecuatoriana, “uno tiene dignidad por se un ser humano y esa condición no está en función de ninguna circunstancia externa a su condición de ser humano”.

“Con un aborto por violación, no des violamos a la víctima. El problema no es el embarazo, es la violación. El hijo no es culpable de lo que pasó, el culpable fue el violento que atacó a esa mujer sexualmente”, añadió el autor de “La Batalla Cultural”.