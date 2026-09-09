10 momentos televisivos con Chiche Gelblung que fueron inolvidables

Chiche Gelblung murió este 9 de septiembre a los 82 años, luego de permanecer internado por complicaciones respiratorias. Se trató de su cuarta internación en lo que va del año, en el marco de un delicado estado de salud que había obligado al periodista a recibir atención médica en distintas oportunidades.

Con una extensa trayectoria en los medios argentinos, Gelblung se destacó como periodista, conductor y entrevistador. A lo largo de varias décadas frente a las cámaras, protagonizó entrevistas, debates y situaciones que, gracias a su estilo directo y particular, se convirtieron en algunas de las escenas más recordadas de la televisión argentina.

¿Cuáles fueron los 10 momentos televisivos más destacados de Chiche Gelblung?





¿Cuáles fueron los 10 momentos televisivos más destacados de Chiche Gelblung?



1. La autopsia del ET



Si hay una escena que resume el estilo que Chiche Gelblung construyó en televisión, es la famosa autopsia del ET. El momento ocurrió en "Memoria", el programa que conducía en Canal 9, y que tenía todos los ingredientes de una nota que podía dejar al espectador entre la sorpresa y la incredulidad.

Con los años, el propio Chiche contó que aquella autopsia había sido una puesta en escena. Como no podían pagar los derechos de las imágenes originales, decidieron fabricar su propio ET y recrear la intervención con una escenografía sencilla y hasta menudos de pollo para representar sus órganos. El resultado fue tan insólito que terminó convirtiéndose en uno de sus momentos más recordados. "Eso fue inolvidable. Pero ¿qué pasa?, eso fue un documento. En realidad, nosotros hicimos una joda. De hecho, yo debo haber hecho cuarenta viajes a Estados Unidos a explicar la historia de esta autopsia...", manifestó en una entrevista con Fernando Dente.

2. Mirtha Legrand y el inesperado detrás de cámara







Otra de las escenas que quedaron en la memoria colectiva fue la que tuvo como protagonista a Mirtha Legrand junto a su entonces marido, Daniel Tinayre. Lo llamativo es que el momento no ocurrió durante el programa, sino detrás de cámaras, en pleno corte.

En las imágenes, Mirtha aparece muy enojada con Tinayre y le reclama algo que había sucedido durante la grabación. Chiche consiguió el material y decidió ponerlo al aire en "Memoria". Hoy probablemente sería uno de esos videos que recorrerían las redes en cuestión de minutos, pero en aquel momento ya había logrado generar un enorme impacto. "Me lo trajo Gerardo Rozín. Me dice: ‘¿Te animás a poner esto?' Por supuesto que me animo, ¡cómo no me voy animar!...", aseguró en una nota.

3. La entrevista con Mariana Nannis





Chiche también sabía perfectamente cómo llevar una entrevista hacia un terreno incómodo. Un ejemplo fue su encuentro con Mariana Nannis, en ese entonces la mujer de Claudio Caniggia, cuando el tema de conversación eran las mujeres vinculadas al mundo del fútbol y las declaraciones que ella había hecho sobre las mujeres que rodeaban a los jugadores.

Con su estilo frontal, el periodista fue directamente al punto y le hizo una pregunta que todavía resulta difícil de olvidar. La conversación muestra una de sus características más reconocibles: no esquivar los temas polémicos y buscar esa respuesta que podía convertirse en el momento más comentado de la entrevista.

4. Yiya Murano y una entrevista que quedó para la historia





Entre las entrevistas más fuertes de su carrera aparece también la que Chiche le hizo a Yiya Murano, conocida como "la envenenadora de Monserrat". El periodista presentó a la mujer que había sido condenada por tres homicidios y puso sobre la mesa su historia criminal.

Pero lo que quedó especialmente grabado fue la respuesta de Murano frente a cámara. Durante la charla, sostuvo con firmeza que era inocente y negó haber asesinado a alguien. La escena terminó convirtiéndose en uno de esos momentos televisivos que años después todavía se recuerdan cuando se habla de las entrevistas más impactantes de Chiche.

5. Alejandra Pradón frente al detector de mentiras





Chiche llevó a Alejandra Pradón a someterse a un detector de mentiras y, como era de esperarse, la entrevista terminó teniendo varios momentos llamativos. Entre las preguntas apareció una que apuntaba directamente a su vida sentimental: si alguna vez había sido infiel.

Tiempo después, Chiche volvió a recordar aquella nota y explicó que, para él, lo importante no era solamente el aparato, sino la manera de formular las preguntas. La escena quedó como otro ejemplo de esa televisión que buscaba llevar las entrevistas un paso más allá y convertirlas en un verdadero espectáculo.

6. Graciela Alfano y Matías Alé, sin límites





La relación entre Graciela Alfano y Matías Alé también protagonizó uno de los momentos más descontracturados de la televisión de Chiche. La pareja aceptó participar de una entrevista que rápidamente se fue de las manos y terminó con ambos jugando al límite frente a las cámaras, cuando él le preguntó: "¿Alguna vez fuiste infiel?".

Entre bromas, besos y prendas que fueron desapareciendo, la escena se convirtió en una de esas situaciones difíciles de imaginar en la televisión actual. El propio Chiche recordó después que durante el momento estaba pendiente de que apareciera la placa de protección al menor para evitar que levantaran el programa.

7. Flavia Miller y una pregunta inesperada





Durante una entrevista con el periodista peruano Jaime Bayly, Chiche protagonizó otro momento que hoy resulta particularmente llamativo. En medio de la conversación, realizó un móvil con Flavia Miller y decidió hacerle una pregunta relacionada con sus anteojos.

"¿Te podés sacar un minuto los anteojos, por favor, que Bayly quiere verte los ojos?", le pidió. La frase, por lo inesperada y directa, terminó convirtiéndose en otra muestra de la manera en que Chiche podía llevar una entrevista hacia terrenos completamente impensados.

8. Cuando Freddy Villarreal se convirtió en Chiche





Hasta los imitadores se ocuparon de mostrar qué tan reconocible era el estilo de Gelblung. Freddy Villarreal lo imitó en uno de sus sketches y ambos aprovecharon la situación para jugar con las características que habían convertido al periodista en un personaje fácilmente identificable.

La gracia estaba justamente en invertir los roles: Chiche aparecía entrevistando a su propio imitador. En medio del intercambio, Villarreal lanzó una pregunta que resumía, con bastante ironía, el estilo del conductor: si era posible tomar una "pelotudez" y hacer que pareciera interesante. Chiche, lejos de esquivar el chiste, le siguió el juego.

9. Nelson, el hombre de 71 centímetros





Otro de los personajes que pasó por el programa fue Nelson de la Rosa, actor y comediante dominicano conocido popularmente como "el hombre más pequeño del mundo". Su entrevista con Chiche fue tan particular como directa y giró alrededor de su vida, su edad, su estatura y su experiencia personal.

La charla tuvo varios intercambios curiosos, especialmente cuando Chiche intentaba confirmar cuánto medía y cuánto pesaba. La escena muestra otra de las características que atravesaron buena parte de sus programas: la búsqueda de personajes poco habituales que pudieran generar una historia diferente para la televisión.

10. Silvia Süller y la "operación psíquica"





Silvia Süller fue otra de las figuras que tuvo varias apariciones en los programas de Chiche. Una de las más recordadas fue cuando aceptó participar de una supuesta "operación psíquica" realizada por un sanador filipino en "Memoria".

La escena tenía todos los elementos de la televisión de aquella época: un procedimiento extraño, una invitada dispuesta a participar y Chiche siguiendo cada paso desde cerca. La situación comenzó con la explicación del supuesto tratamiento y rápidamente se convirtió en otro de esos momentos difíciles de olvidar dentro de la extensa trayectoria televisiva del periodista.