12 de octubre, una fecha que genera controversia: entre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el Día de la Raza

Cada 12 de octubre resurge el debate sobre el nombre del feriado que por años se conoció como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero que el gobierno de Javier Milei volvió a denominar "Día de la Raza".

La fecha recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y genera distintas miradas sobre la conquista, la historia del continente y el reconocimiento de los pueblos originarios.

La normativa actual establece que el feriado se denomina Día del Respeto a la Diversidad Cultural, aunque el calendario 2026 difundido por el Ejecutivo volvió a utilizar el nombre de "Día de la Raza", vigente durante gran parte del siglo XX.

En Argentina, el feriado se instauró en 1917 con la denominación vinculada al concepto de raza. Con el tiempo, ese nombre empezó a recibir críticas por la forma en que presentaba la conquista de América.

En 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la fecha adoptó el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La denominación "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" fue establecida en 2010 (Archivo).

El cambio buscó dejar atrás la mirada centrada en la llegada de los europeos y abrir espacio a la reflexión sobre las consecuencias de la conquista, los derechos de los pueblos originarios y la convivencia entre culturas.

En los últimos años fueron muchos los países cambiaron el nombre de la fecha para destacar la diversidad cultural y el encuentro entre distintas culturas.

Qué representa el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural"





Esta denominación se incorporó en 2010 mediante el Decreto 1584 y propone una mirada centrada en la diversidad cultural y los derechos humanos.

Busca reconocer la historia de los pueblos originarios y reflexionar sobre las consecuencias de la conquista europea, incluidas las masacres, el despojo de sus tierras y las vulneraciones de sus derechos.

En aquel entonces, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) señalaba que "este cambio se cimentó en el entendimiento de que la división de la humanidad en ‘razas' carece absolutamente de validez científica, lo que constituye hoy una concepción político-social errónea y peyorativa; por lo tanto, su utilización sólo favorece reivindicaciones racistas".

El cambio que reabrió el debate en 2024





Después de varios años en los que predominó el nombre vinculado a la diversidad cultural, la discusión volvió a cobrar fuerza en 2024.

El gobierno de Milei retomó la expresión "Día de la Raza" en sus mensajes oficiales y reavivó la polémica sobre cómo recordar la fecha.

Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de nuestra cultura e identidad. — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2026

En un video publicado el 12 de octubre de ese año, la Casa Rosada presentó la llegada de Cristóbal Colón a América como un "hito que marcó el inicio de la civilización en el continente".

"Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América, marcando una influencia cultural, lingüística y económica que ha moldeado nuestra historia e identidad", sostuvo el Ejecutivo.

¿Por qué algunos defienden el "Día de la Raza"?





El nombre original fue establecido en Argentina en 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen.

Quienes respaldan esta denominación destacan el "encuentro" entre Europa y América, así como la influencia española en la lengua, la religión y las costumbres de la región.

También se pone el foco en el "intercambio cultural" que surgió a partir de 1492 y se cuestionan las interpretaciones que presentan la conquista únicamente desde sus consecuencias negativas.

Qué dice la normativa vigente





La denominación legal del feriado sigue siendo Día del Respeto a la Diversidad Cultural, según el marco normativo nacional.

El uso de distintas expresiones refleja, sin embargo, que todavía existen miradas enfrentadas sobre cómo interpretar este episodio histórico.

El gobierno de Javier Milei volvió a utilizar la denominación "Día de la Raza" para referirse al feriado del 12 de octubre.

Cómo se llama el 12 de octubre en otros países

El nombre de esta fecha cambia según el país y la forma en que cada sociedad interpreta la llegada de Colón a América. Mientras algunos destacan la diversidad cultural, otros ponen el foco en los pueblos originarios o en la herencia hispánica.

Entre las principales denominaciones se encuentran:

México: Día de la Nación Pluricultural.

Ecuador: Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad.

Chile: Día del Encuentro entre Dos Mundos.

Costa Rica: Día de las Culturas.

Uruguay: Día de la Diversidad Cultural.

Venezuela: Día de la Resistencia Indígena.

Nicaragua: Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular.

Bolivia: Día de la Descolonización.

Perú: Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural.

Colombia, El Salvador y Honduras: Día de la Raza.

En Cuba, la fecha se conoce como el Encuentro de Dos Mundos, pero no tiene una celebración oficial. En Brasil, en cambio, el 12 de octubre no se conmemora por la llegada de Colón, ya que su historia colonial está ligada a Portugal.

Finalmente, en España el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y es una fiesta nacional. Guatemala y Panamá también utilizan esa denominación para recordar la fecha.