Verónica Perdomo fue mamá de hermosos gemelos: Iñaki y Felipe. Tras la ansiada noticia en el mundo del espectáculo, finalmente se conoció una foto de los bebés en manos de la modelo de 44 años. Si bien se estimaba que el nacimiento de los bebés ocurriera en mayo, todo se adelantó y los médicos tuvieron que hacerle una cesárea este miércoles por la tarde.

Perdomo cuando estaba embarazada de los gemelos.

Iñaki nació a las 22.38, con 2,040 kilogramos, y 10 minutos más tarde nació Felipe, con 1,770 kilogramos. Los bebés están en neonatología por controles y permanecerán ahí toda la semana.

“Hace 2 días Vero se sentía muy bien, estaba espléndida. No tenía todavía la fecha prevista para la cesárea, pero el miércoles fue a hacer el control de rutina y le dijeron: ' está todo bárbaro, están fantásticos ', pero tenían miedo de que la placenta no pueda aguantar mucho más”, dijo la periodista Nancy Duré en el programa Intrusos.

Los gemelos de Verónica Perdomo en neonatología.

En ese sentido, agregó: “Entonces programaron la cesárea para ayer a la noche (por el miércoles). Ella llegó a última hora, tipo 9 de la noche y al ratito ya estaban los bebés arriba de ella”.

¿Cómo transitó su embarazo Verónica Perdomo?

La modelo se sometió a un tratamiento de fertilidad asistida para poder quedar embarazada y cumplió el gran sueño que tenía de ser mamá.

Sobre su embarazo, la bailarina dijo a Infobae: “Estoy transitando el embarazo con un poquito de ansiedad... Hasta el domingo pasado, estaba muy relajada. Pero me cayó la ficha cuando mis amigas me hicieron un baby shower. Ahí dije: ´¡Falta poco! ¡Los nenes van a nacer y yo no tengo casi nada! ´. Entonces empecé a llamar a todo el mundo, porque me di cuenta de que estaba por llegar el momento del nacimiento”.

"Obviamente, yo entiendo que soy de riesgo porque tuve un ACV, porque todos los días me tengo que poner una inyección de anticoagulante, porque tomo aspirinas... Y, cuando los médicos creían que iba a tener un bebé, estaba todo bien", explicó la bailarina, quien luego contó que cuando le comunicaron que iba a tener gemelos, los médicos “se re preocuparon”. Ahí pensé: ´Puede pasar algo ´. Pero gracias a Dios, hasta ahora mi embarazo fue espectacular", sostuvo.

El día que Perdomo sufrió el ACV

Cuando un fuerte dolor de cabeza la tomó por sorpresa mientras se encontraba en Chile, Perdomo debió volver de inmediato en un vuelo hacia Buenos Aires. Luego de llegar a su casa no recordó más nada, sólo que despertó en una clínica tras haber estado en coma. Desde ese momento, comenzó su intensa rehabilitación.

“Estuve un mes en coma y tres meses internada. De repente no sabía nada, ni una palabra, ni cocinar, ni tomar mate, tuve que aprender todo despacito. Viví con un casco puesto un año”, había dicho hace un tiempo en PH: Podemos Hablar (Telefe), el programa conducido por Andy Kusnetzoff.