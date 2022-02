Puede que Lali Espósito esté dando conciertos por todo el país, que la China Suárez esté grabando para Netflix y que Agustín "Cachete" Sierra hoy haga su vida en el teatro erótico; hay una generación que siempre los recordará por sus primeros roles en los shows de Cris Morena. Mientras el recuerdo más vivo de esa época son los niños que le dieron vida a los personajes que pasaron a la historia, hay un "chico Cris Morena" que empezó su carrera detrás de la consola de las series argentinas más queridas.

Iván Nilson tenía apenas 7 años cuando su papá, el reconocido cantautor Carlos "Rocky" Nilson, se percató de su tendencia musical: "Veía a mi papá componer y se ve que inconscientemente lo imitaba, para mí era un juego", contó Nilson a la revista Billboard. "Hice una que se llamaba 'la canción del pucho'; yo quería que mi papá deje de fumar entonces la canción hablaba de eso y contaba una historia de que por culpa de un cigarrillo de mi papá mi casa se incendiaba", agregó sobre sus inicios.

Aunque Nilson padre no renunció tan fácilmente a los cigarrillos, sí comenzó a llevar a su hijo a los estudios para ayudarlo a grabar los hits que marcaron una generación: "En 'Cebollitas' yo cantaba la canción de amor de Bocha o el tema que decía 'fue culpa mía, por no pasártela a tiempo'; en 'Chiquititas' hacía un tema que se llamaba 'Pimpollo', la parte de Benjamín Rojas que todavía no podía cantar y después muchos coros como los de 'Verano del 98'", compartió Nilson a La Nación.

Mientras las tecnicidades legales de su colaboración no eran herméticas, Iván describió el trabajar codo a codo con Cris Morena como lo hacen tantos otros de los niños involucrados en aquel movimiento cultural: una fiesta. Pronto, la música se apoderó de toda su vida. Luego de un viaje a los Estados Unidos, donde participó como guitarrista y compositor de la telenovela "La Ley Del Silencio", Iván volvió a Buenos Aires y se subió al equipo de una nueva producción de Cris Morena.

En el año 2007 se sumó al proyecto de la serie "Patito Feo" y desarrolló una nueva faceta en su música, debutando como arreglador, compositor y hasta cantante de algunas canciones de esta serie: "Hice arreglos en la parte de producción y composición de propuestas como Patito Feo, mi primer arreglo lo hice para la canción de 'Las divinas' la de... 'nadie pasa de esta esquina...' y me empecé a meterme en toda esa parte de producción y composición", comentó a La Nación.

La vida después de la TV

Después de su tiempo junto a Cris Morena, Iván forjó su propio camino en la música.

Con un currículum que venía alimentando desde los siete años, el teléfono no tardó en sonar: Belinda, Thalía, Ricardo Montaner y todavía más proyectos televisivos lo invitaron a sumarse a su producción, y Nilson tomó cada oportunidad con un hambre voraz; todo mientras continuaba visitando bares y boliches con sus propias composiciones.

Ya en pareja con su novia Fernanda, con quien continúa de novio hasta el día de hoy, Nilson saltaba entre México y Estados Unidos buscando la oportunidad para despegar su carrera solista. Pero la ventana se le abriría en casa, en el teatro donde se cantaron las canciones que él mismo compuso en su tierna juventud.

En el 2019, Iván Nilson lanza su carrera como solista con su primer sencillo "Tú Me Haces Falta", y se presentó en vivo abriendo los conciertos del artista Luciano Pereyra durante 12 fechas en el Estadio Luna Park. "Yo siempre estuve en la parte de atrás y ahora me toca estar adelante", reflexionó en ese entonces para Billboard. "Es distinto, pero está bueno porque puedo escribir sobre cosas que me inquieten, que yo quiera decir, con mis propias palabras".

La experiencia fue mítica, y Nilson se encargó de inmortalizarla estrenando "En Vivo En El Luna Park", una recopilación digital de las canciones que interpretó durante los shows en vivo que llegó a Spotify y Youtube en 2020. El disco también llegó con una sorpresa para sus fanáticos: un nuevo single, "Chanel", que siguió en 2021 con el single "Quien las hace las paga".

¿Qué es de la vida de Iván Nilson?

Iván Nilson, el productor detrás de los hits de Cris Morena. (Instargam: @ivannilson)

"Trabajo con Warner Chapel y soy autor para ellos. Voy a trabajar con compositores y autores de renombre mientras cada tanto vuelvo a Argentina para hacer algún que otro show", informó Nilson a La Nación sobre sus planes para 2022. "Allá te encontrás con gente que tiene ganas de trabajar, uno aprende y se nutre de eso, se forma algo muy lindo", agregó.

El cantautor y productor comenzó el año con el lanzamiento de "Te fuiste", un nuevo single acompañado de un video musical donde se lo puede ver junto a su pareja, irónicamente contando una historia de desamor. La canción ya superó el medio millón de visitas en YouTube, prometiendo un año de más éxitos para el artista.

Iván Nilson respira música desde su nacimiento, lleva trabajando junto a ella desde los siete años y planea hacerlo por mucho más. En todo ese recorrido, lo más grande que aprendió es que "la música une", confesó a Billboard: "La música te abre caminos, te ayuda, cuando sucede alguna catástrofe se hacen canciones y a la gente eso realmente le llega y va más allá de lo mundano, es realmente mágico".