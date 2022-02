Por Mariano Cerrato

El 5 de febrero de 2014 ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil de la Ciudad perdieron la vida en el incendio del depósito de la firma Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, hecho por el cual los familiares y conocidos de las víctimas siguen pidiendo justicia, al considerar que hubo intencionalidad en el inicio del fuego por parte de la compañía.

En el marco del octavo aniversario de la tragedia, el pasado viernes se realizó el preestreno de “En cumplimiento del deber”, un documental que aborda la investigación sobre el incendio que se podrá ver hoy a las 22 por Canal 9. Una multitud se congregó en el lugar para acompañar el lanzamiento de este audiovisual, que cuenta con la dirección de Jorge Gaggero y la locución de la actriz Cecilia Roth.

En esta película se hace hincapié en los argumentos sobre los que se sostiene la acusación para demostrar que el incendio fue intencional. La imagen del momento en que una de las paredes del depósito de la firma se desploma sobre el grupo de bomberos que intentaba ingresar por la entrada de la calle Jovellanos causa dolor e indignación. En especial, al tratarse de un sitio que contaba con importantes problemas estructurales y que tuvo en el medio una gran cadena de omisiones que condujeron a esta tragedia, que pudo ser claramente evitada.

MÁS DE 500 PERSONAS EN EL PREESTRENO DEL LARGOMETRAJE DE JORGE GAGGERO. (Télam)

“La película muestra a todas luces que fue un acto de corrupción y que los diez bomberos murieron no sólo por el incendio, sino por el acto de corrupción que provocó el incendio. Un bombero está para ir a apagar incendios y los incendios no suelen ser intencionales como este”, resalta, en diálogo con Crónica, Jorge Campos, padre de Sebastián Campos, uno de los bomberos voluntarios del Cuartel Vuelta de Rocha de La Boca.

Sobre esta línea, la madre de Sebastián, Mimí Albornoz, recuerda el momento en el que se entera de la muerte de su hijo, a quien ese día no le tocaba trabajar, pero fue a cubrir una guardia. “Nosotros no estábamos enterados de nada. Llama Lucas, nuestro otro hijo, y nos cuenta del incendio, preocupado por si le pudo pasar algo al hermano. Prendimos la televisión con mi marido y nos enteramos del desastre, de que se derrumbó una pared y Sebastián perdió la vida. Yo no tenía un héroe, yo tenía un hijo”, expresó a este diario Albornoz con lágrimas en los ojos.

La mujer contó que durante los años que se lleva investigando lo sucedido sufrieron hostigamiento de todo tipo con autos que la seguían “hasta la puerta de casa”, por lo que tomó la decisión de no ver a su hijo menor para “no exponerlo”, un tema que también es abordado en el documental.

“Luchamos por justicia, pero hay tanto poder que cada vez nos cuesta más. Estamos más grandes y veinte mil cosas en el medio que nos fueron pasando. Sólo pido que haya justicia. Yo me merezco llorar a mi hijo tranquila sin tener que estar peleando en un juzgado”, subrayó Mimí.

EL EMOTIVO ABRAZO DE CECILIA ROTH CON UN BOMBERO. (Pablo Villán).

A la exhibición, en la que estuvo Roth, asistieron bomberos, rescatistas, familiares y vecinos, que compartieron un cerrado aplauso al final del filme de 68 minutos de duración producido por el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés.

La investigación estuvo a cargo de su hijo, el legislador porteño del FdT Juan Manuel Valdés, el periodista de El Destape Ari Lijalad y su colega especializado en economía Pablo Waisberg. Waisberg indicó que “la investigación arrancó como una idea de contar cómo eran las maniobras de lavado de dinero y qué había adentro de Iron Mountain. Pero al entrevistar a los familiares de las víctimas giramos un poco el eje sobre lo que veníamos haciendo y terminó tratándose más de contar esas historias”.

Una causa que está estancada

Pasaron 8 años del incendio en Iron Mountain y la investigación sobre lo sucedido se encuentra estancada, ya que en la actualidad no hay ningún procesamiento confirmado por el siniestro. En 2018, el juez de instrucción Pablo Ormaechea dictó 17 procesamientos por “incendio culposo seguido de muerte”, decisión que fue apelada tanto por la defensa como por la querella.

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2020 la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó esa resolución, al considerar que tenía graves errores de fundamentación. “Entre los procesados hay funcionarios del gobierno de la ciudad, de la agencia gubernamental de control, así como empleados de alta jerarquía de la firma”, resaltó, en diálogo con Crónica, Javier Moral, abogado que representa a los familiares de los bomberos fallecidos.

Moral considera que el procesamiento continúa, ya que los imputados no fueron sobreseídos ni se les dictó falta de mérito, por lo que confía en que con los nuevos peritajes que fueron ordenados tras revocarse la resolución “el juzgado tiene aún más elementos para volver a reeditar ese procesamiento”. “Recordemos que también había una cisterna que debía extinguir el fuego y estaba vacía de agua. Por lo que con más elementos se debe poder elevar a juicio a los responsables de la tragedia, cerró.

M.C