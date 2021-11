El Ministerio de Desarrollo Social, organismo que conduce Juan "Juanchi" Zabaleta, informó que se abrió una nueva inscripción para el Programa Mi Pieza, destinado a mujeres de los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que necesiten ampliar o refaccionar sus viviendas.

.

Para poder realizarlo, se precisa el Certificado de vivienda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ¿cómo solicitarlo?

A través del programa, el Gobierno invierte en una línea de financiamiento dependiente de la Secretaría de Integración Socio Urbana del MDS que le entrega a las ganadoras $100 mil o $240 mil en dos cuotas del 50%, a través del organismo a cargo de Fernanda Raverta.

.

La primera cuota, que comenzó a entregarse a principios de mes a unas 12 mujeres, está destinada al inicio de los trabajos mientras que la segunda la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.

Plan Mi Pieza: quiénes pueden anotarse

Mujeres de más de 18 años.

Argentinas o con residencia permanente.

Residentes de un Barrio Popular del RENABAP.

Cuenten con Certificado de Vivienda Familiar.

No hayan sido ganadoras en el sorteo de octubre.

Plan Mi Pieza: cómo inscribirse

La inscripción se realiza a través de la página www.argentina.gob.ar/mipieza y se extenderá hasta el 28 de noviembre ya que apunta a sumar a aquellas mujeres que no alcanzaron a anotarse hasta el momento. Mientras que aquellas que no salieron sorteadas en octubre no necesitarán hacer ningún trámite para participar del sorteo del 8 de diciembre.

.

Certificado de Vivienda Familiar

El Certificado sirve de título suficiente para la acreditación de domicilio legal o fiscal ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas. Permite solicitar y acceder a servicios públicos como agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural. Y también posibilita solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.

.

Certificado: a quiénes está dirigido

Está dirigido a las familias que hayan sido encuestadas en su domicilio en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Aquellas que aún no fueron encuestadas pueden solicitar ser relevadas a través de mi ANSES o personalmente en una oficina de ANSES.