ANSES informó en los últimos días a través de su sitio web anses.gov.ar que el cobro del Aguinaldo 2022, tanto para los trabajadores públicos como para los privados, tendrá lugar finales de junio. Sin embargo surgió una duda entre los beneficiarios de la AUH: ¿Podrán cobrar Aguinaldo este año?

Al respecto, el organismo no se manifestó, pero considerando el caso del año pasado, es probable que no, ya que a los beneficiarios AUH y de la Asignación por Embarazo (AUE) no les corresponde el cobro del aguinaldo,

Cabe destacar que este se paga a trabajadores en relación de dependencia o a quienes hayan realizado aportes en el pasado bajo ese concepto, tal como los jubilados. Otros que cobran el aguinaldo serán los beneficiarios de Potenciar Trabajo.

Aunque Anses todavía no lo manifestó, es probable que los beneficiarios de la AUH no cobren Aguinaldo.

La normativa establece cuatro incrementos anuales que se fijan mediante una fórmula que combina un 50% de la recaudación de ANSES y otro 50% de la variación salarial (RIPTE). El incremento es del 15 porciento, por lo cual el nuevo valor será de $7.332, cuando en diciembre de 2019 era de $2.746.

Calendario de pagos de AUH para junio 2022

DNI terminados en 0: 8 de junio de 2022

DNI terminados en 1: 9 de junio de 2022

DNI terminados en 2: 10 de junio de 2022

DNI terminados en 3: 13 de junio de 2022

DNI terminados en 4: 14 de junio de 2022

DNI terminados en 5: 15 de junio de 2022

DNI terminados en 6: 16 de junio de 2022

DNI terminados en 7: 21 de junio de 2022

DNI terminados en 8: 22 de junio de 2022

DNI terminados en 9: 23 de junio de 2022