Un nuevo caso de bullying deja al desnudo la falta de herramientas y recursos educativos para hacerle frente a esta problemática. Esta vez ocurrió en la Escuela Industrial N° 1 Albert Thomas, de la ciudad de La Plata, donde un adolescente de 15 años, luego de ser golpeado por sexta vez en el transcurso de dos semanas, tuvo que ser hospitalizado debido al salvaje ataque del que fue víctima dentro de la institución educativa por parte de un compañero.

La golpiza habría tenido lugar el lunes en el baño de la institución, ubicada en las calles 1 y 57. Por los golpes recibidos, el alumno tuvo que ser atendido por médicos del SAME y luego trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde quedó en observación.

Cabe destacar que no es la primera vez que el joven es víctima de maltratos físicas. Es que según sostuvo Gonzalo Pocino, el padre del adolescente agredido de tercer año, en diálogo con medios locales, los ataques contra su hijo datan de 2019 y el autor de los mismos es un adolescente de la misma edad que la víctima.

.

¿Qué dijo el papá del menor agredido?

“Lo golpearon en el aula por sexta vez en 15 días y volvió a quedar en observación”, remarcó el hombra a la vez que hizo hincapié en la falta de respuesta que recibe de parte de la escuela. "No hubo ninguna contención por parte del colegio. Siento que hay un abandono de los padres hacia sus hijos y falta de preocupación. Además, institucionalmente estamos a la deriva”, dijo.

En esa línea, Gonzalo aseguró que la inspectora “brilla por su ausencia” y que el lunes su hijo “fue golpeado y tirado como un perro en la ambulancia porque la institución hizo abandono de persona en horario escolar”.

Es que el papá del adolescente contó que los directivos pretendían mandarlo solo en la ambulancia hasta el hospital -ya que no le permitieron a ningún docente que lo acompañara- y tuvo que ir él hasta la puerta del colegio para hacerse cargo de su hijo.

“Traés a tu hijo a la escuela y te lo llevás en ambulancia. Ya no podemos más, esto es público y no pudimos contenerlo. Esto es una guerra, los niños están encerrados, salen golpeados, maltratados y están doce horas”, remarcó.

.

Con respecto a quienes son las personas que golpearon a su hijo, el hombre sostuvo que “es un compañero de aula” y agregó que a través de una cuenta de Instagram algunos chicos emiten comentarios violentos y escriben “a quién le van a pegar mañana”.

“Ninguna de las denuncia que hice trajo soluciones. Al contrario, la escuela me denunció a mi 17 veces por que yo no venía de la mejor manera a reclamar”, explicó Gonzalo, dando cuenta de que se trata de un conflicto que no es de ahora.

Como consecuencia del bullying que sufre el adolescente, este se niega a asistir a la escuela, peses que "no tiene problemas pedagógicos ni de aprendizaje", destacó su papá, además, sostuvo que tras las agresiones de las que es víctima su hijo, este comenzó a sufrir ataques de pánico. "Basta de bullying en la escuela”, sentenció.

A raíz de este hecho, este martes por la mañana padres y alumnos se manifiestan en la puerta del Industrial para exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto.