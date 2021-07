La inédita bajante que presenta el río Paraná puede ser la mayor en 77 años, advierten los especialistas.

El domingo, el nivel del agua llegó a estar en -0,17 metros (es decir, 17 centímetros por debajo del nivel inferior de la escala hidrométrica con que se mide la profundidad del curso de agua) y este martes estaba apenas dos centímetros por encima de ese mínimo.

"Los cambios son impresionantes, existen sectores donde ya no se aprecia vegetación acuática ni palustre. No hay bañados, lagunas ni camalotes, el humedal se parece más a un campo seco", advirtió Pablo Cantador, integrante de la organización ecologista rosarina El Paraná No se Toca, a la agencia Télam.

Según Cantador, hay zonas del río que hoy se pueden recorrer a pie "cuando antes eran sitios navegables con una profundidad de más de 2 metros. El riacho Paranacito, que va a la reserva del Legado Deliot, está seco y por ahí, antes de la bajante pasaban barcazas con ganado", dijo.

"El invierno ha secado mucho la vegetación y todo eso hace que las condiciones estén dadas para que haya grandes incendios otra vez. De hecho, hoy hay quemas a la altura de la localidad de Gobernador Gálvez", reveló.

Cantador afirma que la inusual bajante del río, atribuida al cambio del ciclo de lluvias en Brasil, persistirá en los próximos meses y puede ocasionar una situación tan grave como la de 1944, cuando se registró la marca histórica de -1,39 metros (casi un metro y medio por debajo del cero). "Ahora venimos con bajante desde finales del 2019 y si esto continúa, podría superarse este registro", concluyó.

Estado de emergencia

La situación es tan delicada que las autoridades locales no pudieron garantizar el suministro de agua potable. "No sabemos cuál es el límite de esta situación. Estamos haciendo todo lo posible para que no falte el agua", dijo el titular de Aguas Santafesinas SA, Hugo Morzán.

Por su parte, el Gobierno nacional decretó el estado de emergencia en las siete provincias que integran la cuenca del río. Además, el sector exportador anticipó que puede haber importantes pérdidas por las dificultades en la operación de las embarcaciones que transportan los granos.