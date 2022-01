Guillermo Fuentes, un vecino de zona sur de la ciudad de Córdoba, transitaba por la calle Valparaíso casi en la esquina de Circunvalación en la noche del lunes cuando se le hundió la camioneta en un pozo tapado con ramas. El conductor quedó atrapado 15 horas bajo la lluvia sin recibir ayuda.

“De inmediato se me hundió la camioneta y quedé enterrado en el pozo con toda la mercadería que venía de comprar para mi verdulería”, dijo Fuentes a Cadena 3.

Guillermo Fuentes quedó atrapado con su camioneta en un pozo que estaba cubierto con ramas. (Gentileza: La Voz)

“Comenzó a llover y el pozo se llenaba de agua, me metí en la camioneta porque estaba empapado pero nadie me daba una mano". Al no tener seguro, el vecino pidió auxilio a la Policía o a Defensa Civil para sacar su camioneta pero nadie lo ayudó a sacar su vehículo, sólo le tomaron los datos y colocaron unas vallas.

“La indignación mía es con la Municipalidad que te exige tanto. El ITV, que te falta esta lamparita, pero con el pozo que me comí casi me mato. Vendo pan casero para mantener la camioneta, para que por culpa de la Municipalidad tengo que estar llamando para que me auxilien. Que no lo tengo que pagar yo, lo tiene que pagar ellos”, concluyó Fuentes.

La Municipalidad de Córdoba arregló el pavimento. (Gentileza: Municipalidad de Córdoba)

Unas horas más tarde, la Municipalidad de Córdoba informó que repararon el pozo que produjo el percance ocurrido. Lo que dijeron desde la institución fue que "el pozo se produjo por filtraciones de agua de lluvia en una obra del año 2018. Las filtraciones produjeron el socavamiento de ese sector. Hoy se colocó hormigón y en los próximos días se completará con pavimento asfáltico”.