En las últimas horas, Agustina Albertario, jugadora de " Las Leonas", denunció que Juan Mariano García Sarmiento, su acosador, está en libertad y volvió a mandarle mensajes en sus redes sociales. El hombre de 50 años fue arrestado en febrero de 2021 en Mar del Plata luego de las denuncias por hostigamiento que hizo la deportista en 2020 cuando estaba haciendo pretemporada en la ciudad balnearea.

"No solo está libre, sino que otra vez volvió a escribirme. ¡Por favor! ¿Te tienen que matar para que la justicia actúe?". expresó la jugadora de Hockey en su cuenta en la red social Twitter, en donde además mostró varias capturas en donde se ve lo que le escribió el acosador.

Por favor!

Te tienen que matar para que la justicia actúe? pic.twitter.com/HKclnXvP0z — A.A (@agusalbertario) April 7, 2022

La integrante de la Selección femenina de Hockey de Argentina recordó que el sujeto le envía constantes mensajes en las redes sociales. En el 2020, Albertario realizaba una pretemporada en Mar del Plata con el seleccionado y el hombre se enteró en qué hotel concentraba con el plantel e intentó dejarle una nota que decía: “Hola cachorra. Beso grande. Cuidate! Love U”.

García Sarmiento quería entregarle la nota dirigida a la jugadora él mismo y por eso quiso ingresar a la fuerza al edificio en donde se hospedaban las jugadoras argentinas. Tras no lograr su cometido, comenzó a amenazarla y acosarla sistemáticamente en las redes.

"No sólo intentó entrar al hotel en donde yo estaba, sino que me dejaba notas y me llamaba amenazándome. Ahora él está libre de nuevo. Y la que se tiene que cuidar soy yo", exclamó la múltiple campeona y medallista olímpica con el seleccionado argentino.

Según denunció Albertario, el hombre le enviaba videos en los que se mostraba semidesnudo. La jugadora fue a la Justicia y radicó una denuncia ante las autoridades judiciales de la ciudad balnearia y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Tiene más de ocho denuncias de distintas mujeres. No entiendo este país. Tengo mucha bronca y mucho miedo". recalcó.

Tras su denuncia, tomó el caso el fiscal Fernando Daniel Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Mar del Plata y pidió asistencia a la policía provincial. Se pidieron en ese momento “medida de restricción de acercamiento y de todo tipo de contacto electrónico” contra el acosador. Además, solicitaron medidas urgentes “en resguardo de la integridad física y psíquica” de la víctima y de las demás integrantes del plantel argentino.

Finalmente, García Sarmiento fue capturado en febrero del 2021 en un hotel de Mar del Plata, en donde estuvo dos días hospedado y la justicia resolvió imponer una medida perimetral que el hombre violó y por la cual permenecía detenido.