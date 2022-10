El mediático Alex Caniggia volvió a demostrar que algo que no lo caracteriza es tener un perfil bajo al revelar el lujoso vehículo que se compró. Sin embargo, sus comentarios contra las personas pobres armaron una nueva polémica. “No tenés derecho a burlarte de la gente”, lo cruzaron en Instagram.

A través de sus redes sociales, el hijo del ex futbolista de la Selección Argentina, Claudio Caniggia, volvió a burlarse de las personas de bajos recursos y recibió muchas críticas.

Con una foto arriba de su última adquisición, el hijo de Mariana Nannis se mostró orgulloso y lanzó un mensaje ofensivo contra muchas personas. Las críticas no tardaron en multiplicarse en la red social de las fotos.

“Este es mi auto que vuela como un ave... importado alemán, obvio que es una nave…”, comenzó el posteo de Alex Caniggia que desató la polémica. Sin embargo, no se quedó ahí y señaló contra los “barats”.

El mediático Alex Caniggia armó una nueva polémica.

“Que el barats no me mire, que la envidia es grave... ¡Si al pobre no le alcanza ni para la llave!”, sumó el mediático como suele hacerlo para armar revuelo en las redes sociales.

De inmediato, la provocación de Alex Caniggia se ganó muchos comentarios y críticas. “Rajá de acá, vos bullyneador”, le dijo una usuaria. “Me parece que vos sos más pobre que yo”, bromeó otro y un tercer usuario apuntó: “Por qué bardea a los pobres”.

“¿Humildad no te pusieron?”, le cuestionó una joven, mientras otra lo describió sin piedad: “Sos cruel”. “No tenés derecho a burlarte de la gente”, manifestaron varias personas entre los cientos de comentarios.

Por su parte, unas horas más tarde de su publicación, el mediático utilizó las historias de Instagram para sumar más rechazo entre sus seguidores.

“El que puede, puede, y el que no critica”, expresó entre risas burlonas en un video corto. “Estoy bendecido, pa”, empezó a gritar en sus historias mientras ponía caras raras. “Soy fachero, famoso, bendecido, millo, ¿Algo más se puede tener en la vida?”, concluyó Alex Caniggia.

Cabe recordar que a finales de julio y después de haber pasado cuatro meses encerrado en El Hotel de los Famosos, el mediático se consagró como el gran ganador del reality.

Además, en el show conoció a su novia, Melody Luz. Por eso, cuando terminó el ciclo televisivo, el hermano de Charlotte Caniggia invitó a su flamante pareja realizar un romántico viaje por Europa.

Y mientras se burla de los pobres en las redes sociales, también comparte postales junto a su pareja en los distintos países que visitaron, como la ciudad de Sevilla, en España.