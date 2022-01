Luego de realizarse el sorteo de la dieta del diputado nacional, Javier Milei, en la ciudad de Mar del Plata, la bolilla favoreció a Federico Nacarado, quien se hizo acreedor a los 205 mil pesos que serán depositados en su cuenta, y según el favorecido "podrá pagar varias deudas".

Pero, ¿Qué se sabe de él? es uno de los interrogantes que todos tienen respecto al ganador del dinero. Lo primero que hay que decir, es que Federico vive en el barrio de Almagro, tiene 40 años y es kirchnerista de primera ley, de hecho, dice "amar a Cristina Kirchner".

“No lo voy a poder disfrutar mucho, pero me va a servir. Tengo que pagar deudas, desgraciadamente”, contó el afortunado que se alzó con la suma de 205 mil pesos.

“Apenas salió el resultado, me empezaron a llamar de todos lados. Mi vida se detuvo. Lo manejé con un poco de gracia. Recibí muchas criticas, aunque también hubo gente que me contactó para felicitarme. Después hubo otros que me dijeron que les daba asco; había de todo”, dijo Nacarado.

Federico Nacarado: amor por el kirchnerismo

Su podio de políticos preferidos está compuesto por tres kirchneristas de larga trayectoria. “En el primer puesto está Cristina. Luego, Axel Kicillof. Y tercero, Máximo Kirchner. En casa somos súper K”, le dijo a La Nación.

“Soy un laburante, terminé el secundario y, como tuve hijos de joven, me puse a laburar”, sostuvo el hombre de 40 años. Lo cierto, es que pasó por el rubro de los restaurantes, en el que trabajó como mozo durante unos años, hasta que consiguió un trabajo en construcción. “Es lo que me gusta”, relató y actualmente se desempeña en una empresa que ofrece servicios de steel-framing, conocido como “construcción en seco”.

Federico Nacarado se dedica al rubro de la construcción (Instagram).

En cuanto al campo de la política, Federico le resta importancia al hecho de identificarse con ideas muy opuestas a las del diputado. “Me anoté en el sorteo porque veía mucha publicidad. Es buena plata, no estaba demás”. Además, ratificó que se anotará en el próximo sorteo.

Cabe destacar, que la rifa se realizó en las escalinatas que están enfrente al hotel Costa Galana y al cabo de ese primer segmento, Javier Milei dio una charla de economía titulada “La justicia social es injusta”. Eso es algo que él piensa desde hace mucho tiempo: en 2017, escribió en la red social Twitter que la justicia social era como “mandar a un patotero a robar al vecino exitoso y creer que eso es justo por escribirlo en un papel”.

“Nosotros no vamos a regalar el pescado como los populistas. Nosotros vamos a enseñar a pescar”, dijo Milei en el acto.

Además, el diputado volvió a explicar por qué optó por sortear su dieta en vez de donarla: “Si yo donara la dieta estaría haciendo caridad con el dinero ajeno, algo que va en contra de mi postulado filosófico. No podría hacerlo así y por eso la forma más ecuánime es sortearlo”.