Tras años de idas y vueltas, Ángel de Brito le ganó definitivamente el juicio a Susana Roccasalvo. Es necesario recordar que la causa estaba caratulada como “calumnias e injurias”y que había sido iniciada por una declaración del conductor, cuando comparó a la periodista con Viviana Canosa.

Todo comenzó en enero del 2020, cuando Roccasalvo inició la querella por el siguiente comentario del ex conductor de LAM: "Si vos me preguntás, '¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?', yo te puedo decir con quién. Toda la vida me quedo con Canosa porque Roccasalvo es una porquería".

"Cada uno se hace cargo en un medio de comunicación de lo que opina del otro, si el otro, está cansado de escuchar o le ofendió o le dolió, cada uno lo maneja de la manera que corresponde. Vamos a hacer una acción penal por injurias", aseguró la periodista días después.

"Este tipo de cosas se arreglan al aire, por teléfono, de otra manera. Me parece que no estuvo bien asesorada por su abogado", expresó de Brito sobre el juicio.

El juicio finalizó en noviembre del 2021 cuando, lejos de ponerse de acuerdo, la justicia dirimió que la demandante debería hacerse cargo de los costos del juicio.

En cuanto a Roccasalvo, publicó en aquel entonces los motivos por los cuales decidió formalizar la denuncia. "Yo me entero de esto a través de mi propia hija (Belén), que no es lo mismo que cuando me mandan un mensaje de WhatsApp o un audio. Entonces llamé al Dr. Dragani, mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada", sostuvo.

“Yo había sido sobreseído porque tuvimos mediaciones en la que ni yo me retracté ni ella cambió de parecer. La justicia me había sobreseído y le impuso a Roccasalvo pagar los costos del juicio, como se hace cuando alguien pierde”, expresó de Brito cuando la justicia falló a su favor.

En adición, recordó el comentario que dio inicio a todo. "Hice un chiste. Al otro día, dije en LAM: 'le pido disculpas a Susana'. Fue un chiste estúpido y podía terminar ahí, pero ella decidió ir a presentar una querella. Este tipo de cosas se arreglan al aire, por teléfono, de otra manera. No pasó nada tan tremendo. Me parece que no estuvo bien asesorada por su abogado", señaló. "Nunca tuve problemas reales con ella. Nos hemos cruzado y nos saludamos", agregó el conductor.