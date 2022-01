Los primeros días de diciembre Ángel de Brito sorprendió a los televidentes argentinos al anunciar que Los ángeles de la mañana (LAM), ciclo que conducía en Canal 13, saldría al aire por última vez el 31. De todas maneras, informó que regresaría con nuevos planes, pero antes se tomó unas merecidas vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Hace unos días volvió a Buenos Aires y mucho se ha especulado sobre su futuro laboral.

En las últimas horas se conoció que de Brito se va de Argentina. El conductor mantiene una relación fluida con sus seguidores en las redes sociales y en su clásica sección de "Ángel Responde", desde sus historias de Instagram, adelantó cuáles son los motivos por los cuales debe irse del país.

"¿Ya arreglaste con algún canal?", fue una de las consultas que recibió el periodista y que tiene en vilo a sus seguidores porque de manera extraoficial se conoció que podría desembarcar en la pantalla de Telefe, pero eso aún no fue confirmado. En este sentido, afirmó desde sus historias de Instagram que va a realizar "participaciones" en Chile, Uruguay y si le "dan las fechas" en Estados Unidos.

Además reveló que en los próximos días se va de viaje a Los Ángeles. Luego de cumplir con los compromisos laborales en el extranjero comienza a trabajar en Argentina. Otro de sus seguidores le consultó en qué fecha regresa a la televisión y en qué canal se podrá verlo.

"Todavía no me reuní con nadie, dicen pavadas. Tengo ofertas de cuatro canales", afirmó el ex conductor de LAM y aseguró que desde el 9 de diciembre le llegan "muchos" proyectos, pero que aún está "evaluando todo".

Durante los primeros días de enero comenzó a circular que su vuelta a la pantalla sería en Telefe, pero una versión extraoficial indica que las negociaciones entre la productora Mandarina y el canal estarían paralizadas.

El periodista también adelantó que participará de un reality este año, que con Pampita tienen planeado conductir un programa y que le gustaría hacer algo con Laurita Fernández.