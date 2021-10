Antonela Roccuzzo y Wanda Nara no son extrañas al mundo de la moda, sorprendiendo a sus seguidores en las redes sociales con sus vestimentas y estilo en todas las ocasiones. Fue por eso que las argentinas recibieron una invitación a la Semana de la Moda en París, donde se encontraron entre las galerías del Palacio del Louvre.

Ambas mujeres lucieron sus mejores outfits para el exclusivo evento, que dió a conocer las nuevas colecciones de la primavera y verano 2022 de las marcas más prestigiosas. Mientras Wanda lució un look totalmente negro que resaltó su silueta, Antonela le sumó color a su outfit con una campera y unas botas combinadas.

Fue en las puertas del esperado desfile que la mujer de Mauro Icardi, quien también se presentó y dió que hablar, tuvo un gesto con la influencer rosarina. En su camino a las galerías del Palacio del Louvre, Wanda la esperó a Antonela y la saludo con dos besos, hecho que asombró a la rosarina pero que rápidamente solucionó poniendo la otra mejilla.

La buena onda entre las dos argentinas volvió a evidenciarse cuando ambas lucieron su ropa en sus cuentas de Instagram. Debajo de la publicación de Antonela, donde la esposa de Lionel Messi compartió el conjunto ideado por el diseñador Nicholas Ghesquiere, Wanda no tardó en aparecer y comentar: "Me encanta". A los internautas también les encantó el look, que reunió más de 1.8 millón de likes y más de 3 mil comentarios en la red social.

Las dos mujeres entablaron una relación en agosto de este año, cuando el clan Messi dejó la ciudad de Barcelona por Francia. Luego de que se anunciara la convocatoria del delantero rosarino para ser la nueva figura del PSG, Wanda comenzó a seguir a Antonela en las redes sociales. Más tarde, Antonela le devolvió el gesto.

El look de Mauro Icardi en la Semana de la Moda que se volvió viral

A diferencia de Leo Messi, que prefirió mantener un perfil bajo y no asistir al evento de la moda, Mauro Icardi dió el presente y acompañó a su mujer a las galerías del Louvre. A diferencia de la modelo, que lució un impecable traje negro al exclusivo evento, Icardi llamó la atención en las redes por su vestuario gauchesco.

Optando por un "look argentino" en colores azul francia y marrón, el jugador se puso una bombacha de campo, zapatillas deportivas, un sweater, un chaleco de cuero y la infaltable boina. Pese a que es un outfit que viene repitiendo en el último tiempo, muchos usuarios consideraron que no era el adecuado para un evento de semejante categoría.

El "look argentino" que lució Mauro Icardi en la Semana de la Moda.

La primera en burlarse de su look en Instagram fue su cuñada Zaira Nara, que le escribió en los comentarios: "¿El caballo quedó en la puerta?". A su irónico mensaje se sumó la incredulidad de Neymar: el futbolista brasilero no dudó en cuestionar la decisión de su par argentino. "¿Fuiste así? ¿En serio?", escribió. Siempre con buena onda, Icardi le respondió al brasilero con dos emojis sonrientes.