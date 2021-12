Tras las denuncias pronunciadas por algunas colegas por "maltrato laboral", Antonio Laje hizo su descargo este lunes por la señal Buenos Días América, A24 y América. "Si alguien se sintió maltratado, de corazón, le pido disculpas. Tengo el alma partida", expresó el conductor.

Visiblemente conmovido, afirmó: "Si alguien sintió que yo lo maltrataba, voy a donde sea y le pido perdón porque no tiene por qué sentirse así. Yo tengo que entender que el otro lo puede tomar así".

.

El escándalo había explotado la semana pasada, con la salida de María Belén Ludueña del ciclo 'Buenos días América'. La periodista lloró en cámara y evitó dar demasiados detalles al respecto pero desató una catarata de especulaciones que giraban en torno al conductor, Antonio Laje y su supuesto maltrato.

"No es fácil este trabajo, acá se vive tensión, se vive el minuto a minuto y, obviamente, tampoco es para todos. Esto no se soporta fácilmente", afirmó Laje. "Cuando me enojo, lo hago desde lo laboral, no desde lo personal. Me puedo equivocar, tal vez exijo mal, pero de ninguna manera soy un maltratador", insistió.

"Las cosas cambian y a veces uno no cambia al ritmo que tiene que cambiar", reconoció Laje, y resaltó: "No tengo ningún problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Lo único que quiero dejar en claro es que acá no hay maltrato".

"Quiero agradecer a dos personas que hablaron de maltrato, porque tal vez uno no entiende que por más que para mí no lo sea y que cuando termina el programa está todo bien, para otra persona puede no estar bien. Yo tengo que entender eso, no pasa por lo que yo crea que es maltrato sino por lo que la otra persona siente", afirmó.

"Si la otra persona se sintió maltratada le pido disculpas de corazón, porque no merece de ninguna manera sentirse mal", expresó, entre lágrimas. "Tengo en claro que están tratando de liquidarme, de sacarme del aire", denunció, y, a modo de cierre, sentenció que "toda la vida di la cara, yo estoy acá".

Con el correr de los días, fueron apareciendo otros testimonios, todos de mujeres, que habían trabajado junto al periodista y en todos los casos, se hablaba de su violencia verbal y psicológica. Florencia Vitelli y Eugenia Morea fueron las que hicieron las acusaciones más duras, otras en cambio, optaron por el silencio. Y aunque Laje intentó mantenerse al margen, quizás esperando que las cosas se calmaran un poco, terminó sintiendo que debía defenderse.

Este lunes por la mañana, se tomó unos minutos para hablar del tema y no pudo contener las lágrimas: "Para mí es dificilísimo hablar de este tema, nunca me imaginé que iba a tener que hablar de una cosa así. Yo soy esto, ustedes me acompañan y me acompañaron muchísimos años. Me hicieron crecer a mi y a los programas en los que estuve y confiaron y confían en mí. Por eso, necesito hablarles a ustedes", comenzó.