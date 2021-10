No es secreto para nadie que el asado argentino es mucho más que unos cortes de carne a la parrilla. Es un ritual, una ceremonia que tiene infinitas técnicas y que no se queda simplemente en la hora del “morfi”. Esto fue llevado un poco al extremo por una persona que quiso ser increíblemente metódica y elaboro un paso a paso que se hizo viral en Twitter.

Esta tradición nacional comienza horas antes del momento de la ingesta, que por supuesto es el más satisfactorio. Pero, para llegar allí hay que, diría más de uno, sudar la “gota gorda”.

Así lo hizo saber este personaje con su listado. En esta simple hoja de papel, se encargó de hacer la logística previa de una forma empalagosamente meticulosa, escribiendo la hora exacta en la que tenía que hacer cada cosa, por ejemplo, “21:50, poner matambre”.

La preparación y la logística del asado suele comenzar horas antes.

Esto se volvió una sensación en la red social del pajarito. Para muestra un botón, al momento de escribir esta nota cuenta con casi 30 mil “me gusta”, 1.211 retuits y 450 comentarios, de los cuales se destacaron los siguientes: “Si no me anotan cuando comer, no sé qué hacer”; “¡Esto es hermoso! El compromiso con la tarea, la ignorancia asumida y la búsqueda de soluciones todo para darle de comer a la gente que quiere. Me casaría con alguien así”; “Me da cosa los 50 minutos para las brasas”; “Si le pone mucha brasa y se guía por el tiempo se le quema. No debe haber forma de cocinar más ineficiente e incuantificable que un asado”.

“ Asado para contadores”; “Así que te gusta arrebatado” y “Antes de entrar a los comentarios ya sabia que iban a aparecer los profesionales del asado diciendo que está todo mal hecho Hombre llevándose la palma de la mano a la cara. Infumables”, fueron otros de los dichos que despertaron más de una risa.

El listado viral que hizo estallar Twitter

Aprovechando la temática, hace unos años la revista VICE abordó el “arte del asado” de la mano del chef local Dante Ferrero. "Un cocinero que no disfruta del calor que quema las manos no debe acercarse a una parrilla. Un parrillero debe ser más fuerte y más caliente que el mismo fuego", expresó el cocinero en aquella ocasión.

.

Cuando fue consultado por la clave del éxito en la parrilla, su respuesta fue tajante: “la clave está en la pasión y en el romance de prender el fuego", comentó. Además, describió el proceso que termina con una interesante cantidad de carne arriba del plato. "Es un ritual. Reúne a la gente alrededor de la vaca y nos enseña a ser pacientes. Te paras frente al fuego y entiendes de dónde viene tu comida, y esperas y convives. Después te aseguro que disfrutas más cada pedazo de carne que te comes", señaló.