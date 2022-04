Argentina acudirá a la cita mundialista como una de las principales candidatas para conseguir un título que se le niega desde 1986. Así lo recoge el portal de apuestas deportivas iApuestas Argentina. Lo cierto es que después de realizar una fase de clasificación en la que no pasó ningún apuro y tras levantar la Copa América en territorio brasileño, es mucha la ilusión que rodea a la bicampeona. Repasamos las claves de la selección para entender por qué tiene posibilidades reales de levantar el título.

Leo Messi: Este será su quinto y (seguramente) último Mundial, al que llegará motivado, con la mochila descargada tras ganar la Copa América y con un equipo echo a su alrededor. El astro del fútbol argentino no vive su mejor época en el PSG, donde no está jugando al nivel esperado. Sin embargo, esto no preocupa, pues es sabido que todos los esfuerzos del ‘10’ en la recta final de su carrera están puestos en conseguir el mayor título mundial con su país y clase tiene más que de sobra para jugar 7 partidos al máximo nivel.

Lionel Scaloni: llegó de forma interina al cargo tras el adiós de Sampaoli y, contra todo pronóstico, ha construido un equipo campeón. Con menos estrellas que en anteriores citas, el equipo trabaja ahora como un bloque, sin fisuras, algo fundamental para poder llegar lejos en torneos de este tipo. Compiten al máximo y es muy difíciles derrotarles, tanto que bajo sus órdenes alcanzaron el récord nacional de partidos consecutivos sin conocer la derrota. Puede preocupar el centro de la zaga, donde no hay grandes jugadores, pero del medio hacia delante el potencial es tremendo.

Fase de grupos y cruces: Argentina salió bien parada en el sorteo y en la primera fase evitó a grandes selecciones. Encuadrada en el grupo C con Arabia Saudí, México y Polonia, no debería tener problemas para ganar su grupo y pasar como primera a los cruces de octavos. Si Francia hace lo propio, la selección no tendría que jugar ante un equipo potente en el ranking FIFA hasta semifinales. Así, su posible camino hasta la final podría ser el siguiente: Dinamarca (1/8), Países Bajos/Senegal (1/4) España/Brasil (1/2).

En definitiva, y tras todo lo visto, se entiende el favoritismo de la albiceleste según las casas de apuestas Argentina. Llega con buenas sensaciones pensando en el Mundial, con Messi como abanderado y una renovación importante del plantel la ilusión de volver a gritar campeón está más presente que nunca.