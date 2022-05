Hace apenas una semana, todo el mundo hablaba de él y de su Session 23 con Bizarrapque se convirtió en un éxito rotundo con millones de reproducciones en las primeras horas (ya ha acumulado más de 42 millones de visualizaciones). Este martes, Paulo Londra vuelve a estar en boca de todos pero por algo muy distinto.

Paulo Londra la rompió con su “BZRP Music Session #23″ el lunes pasado y se ubicó en el puesto número uno en el ranking de los más escuchados de Sopotify (Instagram).

Es que el cantante tuvo la semana pasada la segunda audiencia judicial contra Rocío Moreno, su ex pareja y madre de sus dos hijas Isabella, quien nació en el 2020 y Francesca que nació hace tan solo dos meses y a quien él vio en contadas ocasiones.

Rocío, de quien se separó el año pasado, le inició una demanda por una "compensación económica", ya que, según alegó, dejó de estudiar para acompañarlo a él en su carrera que está volviendo a despegar.

Rocío Moreno le exige una compensación económica por haberlo acompañado durante toda su carrera, descuidando la suya (Imagen ilustrativa).

Hasta el momento no tienen un monto fijado por la Justicia para cubrir la manutención de las dos bebés como vivienda, servicios y obra social, ni tampoco un régimen de visitas para que el padre pueda establecer un vínculo con ambas.

¿Cuánto le ofreció Paulo Londra a su ex de manutención para sus hijas?

Si bien no ha sido confirmado por ninguna de las partes, en las últimas horas corrió un fuerte rumor de que Londra habría puesto sobre la mesa un ofrecimiento de 200 mil pesos mensuales.

La abogada de la joven cordobesa aseguró que no puede hablar de números, pero sí que buscan una compensación basada en los ingresos del trapero. "Aún no hay juicio por compensación, están los puntos sobre los que se haría la demanda, pero para eso se necesita primero concluir esta etapa de negociación y la idea es llegar a un acuerdo, pero tampoco se puede hacer un acuerdo como si él fuera un empleado, no es lo mismo un empresario en cuanto a ingresos", explicó la letrada Luciana Ulla, a Teleshow.

Por ahora, la joven estaría recibiendo pequeñas sumas de dinero como parte de un acuerdo informal entre ellos a través de una cuenta de débito.

En cuanto a la casa que compartían, y cuya mayoría de muebles consiguió Rocío a través de canjes, ella la tuvo que abandonar con gran parte de sus cosas adentro. La chica se volvió a casa de sus padres quienes le ayudan económicamente y a cuidar de sus hijos, aunque la cordobesa consigue ropa y pañales para las nenas por medio de canjes con marcas y negocios.