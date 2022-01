Un momento de adrenalina pasó Mauro Quiroga, mejor conocido como Duki, en uno de sus conciertos en Mar del Plata, y no fue provocado por la típica energía de sus shows. En un accidente que casi termina en tragedia, el rapero argentino quedó envuelto en las llamas que acompañan sus temas en el escenario, y el incidente quedó documentado en una increíble imagen.

De hecho, el suceso completo puede observarse en un video publicado a TikTok por uno de los fanáticos presentes en el concierto: en el corto clip, se puede al popular artista interpretando una de sus canciones en el escenario, donde los lanzallamas habían comenzado a acompañar la música. Entonces, una llamarada se activó justo frente al rapero, envolviéndolo momentáneamente en fuego.

Además del video, uno de los presentes logró capturar el preciso momento en que las llamas se prendieron a la ropa de Duki, algo que el cantante aseguró ni siquiera haber notado. "Cuando te paras arriba de los lanzallamas sin querer", escribió Duki en su cuenta de Instagram para acompañar la foto viral que dejó el show de este fin de semana. Mientras más de un fanático se llevó un buen susto al ver a su ídolo envuelto en llamas, afortunadamente el músico no recibió lesiones.

El rapero se tomó el incidente con humor, asegurando que "estaba tan cebado que no sentí nada". Más de un millón de usuarios le dieron 'me gusta' a la impactante foto, con varias personalidades de la escena musical comentando en la publicación. El rapero Tiago PZK comentó "el verdadero modo diablo", mientras que la cantante María Becerra acotó perpleja "Amigo no puedo creerlo, literal que no te moriste de pedo".

El streamer Coscu también interactuó con el posteo, queriendo saber más. "¿Me la podés explicar bien? Es que en serio no entiendo como es posible", a lo que el músico llevó tranquilidad: "Me paré en un lugar equivocado. En el momento sentí mucho calor y nada más jajajaaja" y en Twitter hasta bromeó: "Esta foto es real. Ayer casi me prendo fuego en el show. Duko AKA antorcha humana".

Una vez pasado el susto, la imagen del artista en llamas no tardó en volverse viral en Twitter, donde los fanáticos la usaron como meme para hacer referencia a la intensa ola de calor que atravesó el país la semana pasada. El show del artista fue parte del festival AtPark que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata. A pesar de las temperaturas récord y la situación sanitaria que atraviesa la ciudad costera, se estima que había más de cinco mil personas presenciando el recital.